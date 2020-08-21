Артистка представила запальну диско-драму

Українська співачка Оля Полякова представила нову пісню «Белый танец».

Слухати нову пісню Оля Полякова – Белый танец онлайн:

Ексцентрична Оля Полякова називає «Белый танец» музичним екшном. Він розповідає історію головної героїні творчості Полякової, яка з пісні до пісні продовжує боротися за своє щастя. Це ода жіночій сміливості і відчаю, рішучості і цілеспрямованості.

– Я присвячую цю пісню всім дівчаткам, дівчатам і жінкам, які сміливо йдуть за своїми почуттями! Адже кожній з нас хочеться бути королевою, перед якою ніхто не встоїть, і ніхто не відмовить. Навіть якщо це нешкідливий білий танець всього-то довжиною в життя! – коментує прем’єру Полякова.

Співачка створила трек «Белый танец» для тих жінок, які чітко знають, чого хочуть від життя, не чекають сигналів долі, а беруть її в свої руки.

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