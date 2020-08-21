Оля Полякова – «Белый танец»: прем’єра нової пісні!
Артистка представила запальну диско-драму
Українська співачка Оля Полякова представила нову пісню «Белый танец».
Слухати нову пісню Оля Полякова – Белый танец онлайн:
Ексцентрична Оля Полякова називає «Белый танец» музичним екшном. Він розповідає історію головної героїні творчості Полякової, яка з пісні до пісні продовжує боротися за своє щастя. Це ода жіночій сміливості і відчаю, рішучості і цілеспрямованості.
– Я присвячую цю пісню всім дівчаткам, дівчатам і жінкам, які сміливо йдуть за своїми почуттями! Адже кожній з нас хочеться бути королевою, перед якою ніхто не встоїть, і ніхто не відмовить. Навіть якщо це нешкідливий білий танець всього-то довжиною в життя! – коментує прем’єру Полякова.
Співачка створила трек «Белый танец» для тих жінок, які чітко знають, чого хочуть від життя, не чекають сигналів долі, а беруть її в свої руки.
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