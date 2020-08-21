Селебріті зіграє у фільмі про іншого супергероя

Голлівудський актор Бен Аффлек знову повернеться до ролі Бетмена у сольному фільмі про Флеша. Про це повідомляє Vanity Fair.

Цікаво, що Суперменів у фільмі буде кілька. Майкл Кітон теж зіграє супергероя. Подейкують, що у картині з’явиться і Томас Вейн, який в оригінальному коміксі був Бетменом замість свого сина.

Супергеройський блокбастер базуватиметься на популярному сюжеті «Флешпоінт», де Флеш опинився в альтернативному світі. Деякі супергерої стали злочинцями і все перевернулося з ніг на голову.

Режисером фільму виступить Андрес Мускетті. Роль Флеша дісталася 27-річному Езрі Міллеру.

Світова прем’єра фільму запланована на 3 червня 2022 року.

Фото: Getty Images

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