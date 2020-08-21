Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗаручені: Володимир Остапчук освідчився Христині Гірник

Заручені: Володимир Остапчук освідчився Христині Гірник

Зірка зробив сюрприз коханій на романтичному відпочинку

Український телеведучий Володимир Остапчук зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Христині Гірник 19 серпня. Радісною подією у своєму Instagram поділився сам наречений.

«Вона сказала так», – підписав спільне фото Володимир Остапчук.

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Освідчитися Володимир Остапчук вирішив у Стамбулі. Туди пара вирушила, щоб відсвяткувати рік знайомства. Христина подарувала Володимиру романтичну подорож на двох. У перший вечір пара вирушила на морську прогулянку на яхті по Босфорській протоці. Тоді телеведучий і покликав кохану заміж.

Відомо, що пропозицію Володомир Остапчук робив з каблучкою від Tiffany. До заручин пара зустрічалася рік.

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