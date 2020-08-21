Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПісля 6 років: Джерард Батлер розлучився зі своєю дівчиною

Після 6 років: Джерард Батлер розлучився зі своєю дівчиною

Пара розпалася через напружений графік селебріті

Голлівудський актор Джерард Батлер розлучився зі своєю останньою дівчиною дизайнеркою Морган Браун. І це після шести років стосунків! Причиною розставання селебріті називає свій складний робочий графік.

– Знайти час для побачень часом непросто. Важко підтримувати стосунки з моїм напруженим робочим графіком. У мене немає особистого життя, – розповів Джерард Батлер в інтерв’ю виданню People.

Офіційно інформацію про розлучення пара не підтверджує. Але ходили чутки, що за шість років роману закохані то сходилися, то розходилися. А цього разу їхні рішення розійтися вже остаточне.

Фото: Getty Images

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