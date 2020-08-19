Артист провів «Темну симфонічну ніч» в околицях Львова

Український співак MÉLOVIN зіграв квартирник «Dark Symphony Night». Невеличкий концерт пройшов у старовинному Свірзькому замку біля Львова.

Розпочався «Dark Symphony Night» пізно вночі, щоб захопити всіх слухачів містичною атмосферою. Особливістю концерту стало симфонічне звучання вже відомих композицій MÉLOVIN.

Відвідати квартирник змогли лише найвідданіші меловнатори. Усі норми карантину було дотримано.

– «Ми готові, можемо запускати глядачів» – і всередині все оживає. Навіть те, що здавалося ніколи не оживе. Дякую за цей концерт! Кожному хто був присутній наживо, кожному хто дивився пряму трансляцію! Я мріяв про перформансі в стінах не бутафорського замку! Йому на хвилинку 600 років, майже ровесники з моєю душею, – поділився емоціями співак.

Артист вже оголосив про два наступні концерти- квартирники у найбільших містах України. Кожен здивує новою неймовірною локацією. Кількість місць обмежена.

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