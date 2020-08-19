Зворушливий малюнок актор присвятив їхньому коханню

Відомий французький актор Венсан Кассель набив тату заради своєї дружини Тіни Кунакі. Тепер на передпліччі селебріті красується героїня мультфільму Бетті Буп.

Такий неочікуваний сюрприз Венсан Кассель влаштував, щоб довести своє кохання Тіні Кунакі. Тат-майстер модернізував Бетті так, щоб вона зовні була схожа на Тіну. Проте, шанувальники відмічають, що тату може бути несправжнім, адже виглядає досить мальовано.

Нове татуювання Венсан Кассель вже представив у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vincentcassel 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дружина актора оцінила такий жест, що що навіть зробила зображення Бетті Буп своєю аватаркою у Insatgram.

Фото: Getty Images

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