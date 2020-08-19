Актор влаштувався на роботу в звичайне кафе

17-річний Гейтен Матараццо заробив широку популярність завдяки ролі Дастіна Хендерсона в гучному серіалі «Дивні дива» від Netflix. Днями стало відомо, що через пандемію коронавірусу актор був змушений різко змінити вид діяльності. У зв’язку з карантинними обмеженнями роботу над четвертим сезоном «Дивних див» довелося призупинити. Не бажаючи втрачати часу та сидіти склавши руки, Гейтен Матараццо влаштувався офіціантом у звичайне кафе. До слова, в цьому ж закладі працюють декілька родичів зірки Netflix.

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І хоча Гейтен Матараццо з серіалу «Дивні дива» обслуговує відвідувачів кафе в медичній масці, приховати свій новий підробіток від шанувальників йому не вдалося. У Instagram уже з’явилися пруфи – фото актора з клієнтами-фанатами. З огляду на те, що після трьох сезонів роботи в «Дивних дивах» від Netflix виконавець ролі Дастіна Хендерсона навряд потребує грошей. Схоже, акторові просто захотілося скрасити нудні будні на самоізоляції.

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