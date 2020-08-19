Великий секрет: принц Гаррі та Меган Маркл готують новий проект для Голлівуду
А ось повернення у королівську родину не планується
Одна з найвідоміших пар світу принц Гаррі та його дружина Меган Маркл готують секретний проект для Голлівуду. Про це повідомляє видання Variety.
Відомо, що у своєму новому проекті герцоги Сассекські виступлять продюсерами. Пара вже провела кілька зустрічей зі студіями і кіномережами. Але поки жодних деталей не повідомляють. Кадуть, що скоріше за все, це буде телесеріал.
Принц Гаррі та Меган Маркл представили свою ідею NBCUniversal на зустрічі з главами компанії. На зустрічі була присутня і глава NBCUniversal Content Studios Бонні Хаммер, яка знайома з Маркл ще з часів її участі в серіалі «Форс-мажори».