А ось повернення у королівську родину не планується

Одна з найвідоміших пар світу принц Гаррі та його дружина Меган Маркл готують секретний проект для Голлівуду. Про це повідомляє видання Variety.

Відомо, що у своєму новому проекті герцоги Сассекські виступлять продюсерами. Пара вже провела кілька зустрічей зі студіями і кіномережами. Але поки жодних деталей не повідомляють. Кадуть, що скоріше за все, це буде телесеріал.

Принц Гаррі та Меган Маркл представили свою ідею NBCUniversal на зустрічі з главами компанії. На зустрічі була присутня і глава NBCUniversal Content Studios Бонні Хаммер, яка знайома з Маркл ще з часів її участі в серіалі «Форс-мажори».

Фото: Getty Images

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