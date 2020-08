У фінальних сезонах проект змінить виконавицю ролі дружини принца Чарльза

Стрімінговий сервіс Netflix обрав нову акторку на роль принцеси Діани у п’ятому і шостому сезонах серіалу «Корона». Новою Леді Ді стане австралійська акторка Елізабет Дебікі. Про це стало відомо з офіційного Twitter шоу.

«Дух принцеси Діани, її слова і вчинки живуть в серцях багатьох. Це справжня привілей і честь – приєднатися до віртуозного серіалу, який зачепив мене з самого першого епізоду», – прокоментувала Дебікі.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

