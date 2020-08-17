Нова Леді Ді: Хто зіграє принцесу Діану в серіалі «Корона»?
У фінальних сезонах проект змінить виконавицю ролі дружини принца Чарльза
Стрімінговий сервіс Netflix обрав нову акторку на роль принцеси Діани у п’ятому і шостому сезонах серіалу «Корона». Новою Леді Ді стане австралійська акторка Елізабет Дебікі. Про це стало відомо з офіційного Twitter шоу.
«Дух принцеси Діани, її слова і вчинки живуть в серцях багатьох. Це справжня привілей і честь – приєднатися до віртуозного серіалу, який зачепив мене з самого першого епізоду», – прокоментувала Дебікі.
Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B
— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020
Раніше роль більш молодої Діани грала акторка Емма Коррін. А Елізабет Дебікі у серіалі охопить той період життя, коли принцеса вже подорослішала і вийшла заміж за принца Чарльза.
Зйомки п’ятого сезону серіалу «Корона» стартують влітку 2021 року. Прем’єру слід очкувати не раніше 2022 року. Роль королеви Єлизавети II в п’ятій частині виконає Імельда Стонтон. А ось прем’єра четвертого сезону серіалу «Корона» повинна відбутися вже у 2020 році.
Фото: Getty Images
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