Селебріті не зміг залишитися осторонь трендів

Американський актор Раян Рейнольдс запустив власну стрімінгову платформу. Щоправда, подивитися там можна буде всього один фільм. Про це актор написав у своєму Twitter.

Свій стрімінговий сервіс Раян Рейнольдс назвав Mint Mobile+. Подивитися на ньому можна лише фільм «Захист від дурня» 2003 року.

У фільмі «Захист від дурня» Раян Рейнольдс зіграв головну роль Кевіна — співробітника приватного агентства безпеки, який повинен заздалегідь запобігати пограбуванням. Одного разу Кевін з друзями вигадує, як можна обікрасти ювелірний магазин, але їх план потрапляє до рук кримінального авторитета.

Раян Рейнольдс назвавши свою платформу найбільш доступною у світі. Інтерфейс Mint Mobile+ дуже схожий на Netflix. У ньому є кілька розділів і функція «топ-10 найпопулярніших фільмів в США», але кожен слот, створений для окремого фільму або серіалу, займає «Захист від дурня». Таким чином актор вирішив пожартувати над модою на стрімінгові платформи.

Фото: Getty Images

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