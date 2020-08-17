Старші братики добре сприйняли поповнення у родині

На цих вихідних українська співачка Alyosha народила доньку в одному з пологових будинків Києва. Для артистки та її чоловіка фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі це вже третя дитина. Тепер родину офіційно можна назвати багатодітною.

Радісною подією молоді батьки поділилися у своїх Instagram. Зокрема, Alyosha опублікувала фото з Тарасом Тополею та донькою на руках. Відомо, що дівчинку назвали Марією.

«Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина… Схожа так на татуся!» – підписала фото Alyosha.

Посмотреть эту публикацию в Instagram alyoshasinger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Співачку вже виписали з пологового будинку. Вона разом з донькою перебуває вдома. Старші сини пари Марк та Роман вже познайомилися з сестричкою.

«Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію 🙂 Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно! @alyoshasinger», – повідомив у своєму Instagram Тараса Тополя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tarastopolia 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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