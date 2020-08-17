Які серіали серпня варто подивитися фанатам хороших історій і красивих кадрів? Вибрати буде з чого! Спеціально для тебе ми зробили підбірку на будь-який смак: і драми, і комедії, і детективи. Якщо ти вже переглянув серіали липня і червня, не переймайся. Чекати прем’єр залишилося недовго. А поки пропонуємо дізнатися сюжет і подивитися трейлери серпневих новинок.

Серіали серпня 2020

Втікач / The Fugitive

Жанр: драма

Прем’єра: 3 серпня. Кількість серій – 14.

У головних ролях: Кіфер Сазерленд, Тія Сіркар, Бойд Холбрук, Енді Баклі, Малкольм Гудвін.

У метро відбувається масштабний теракт і всі докази вказують на Майка Ферро. Поліція кидає кращі сили, щоб спіймати злочинця. Починається погоня століття, адже Майку вдається покинути місто. Але є одне «але» – Майк не винен. І у нього залишилося дуже мало часу, щоб це довести.

Маленькі пташки / Little Birds

Жанр: драма

Прем’єра: 4 серпня. Кількість серій – 6.

У головних ролях: Джуно Темпл, Россі де Пальма, Рафаель Аклок, Жан-Марк Барр, Девід Костабайл.

Події розгортаються в 1955 році. Американка з багатої сім’ї разом з нареченим, британським лордом, збігають в Танжер. Вони втомилися від нав’язаних правил і умовностей і шукають внутрішньої свободи. Але смак нового життя перевернув все з ніг на голову. Головні герої пустилися берега…

Вбивства Мейплворт / Mapleworth Murders

Жанр: комедійний детектив

Прем’єра: 11 серпня. Кількість серій – 12.

У головних ролях: Пола Пелл, Тіна Фей, Пем Мерфі, Джон Лутц, Хейлі Магнус, Тім Медоуз

У маленькому місті відбуваються вбивства, які й не думають припинятися. Письменниця детективів, яка живе в цьому селі, вирішує, що розслідування їй по плечу і починає активну діяльність. У кожній серії – нове вбивство і нові підозрювані. На глядачів чекає детектив з елементами іронії і стьобу. А що ще потрібно, щоб підняти настрій після робочого дня?

Люцифер / Lucifer

5 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 21 серпня. Кількість серій – 16.

У головних ролях: Том Елліс, Лорен Джерман, Інбар Лаві, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Харріс, Тріша Хелфер.

Продовження американського телесеріалу про Павшого ангела, який пустив коріння на Землі і навіть зустрів свою справжню любов Хлою. Але повернувши Крила Ангела, Люцифер вирішує поборотися за трон пекла. Тим часом його місце на Землі займає Майкл- брат-близнюк Люцифера, який хоче забрати все, що дорого його братику.

Я ненавиджу Сюзі / I Hate Suzie

Жанр: драма

Прем’єра: 27 серпня. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Том Елліс, Лорен Джерман, Інбар Лаві, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Харріс, Тріша Хелфер.

Головна героїня – відома актриса Сьюзі потрапляє в скандал. Її компрометуючі фотографії з’являються в мережі і перетворюють її життя і кар’єру в хаос. За нею починають стежити всі – від папараці до фанатів. Актриса разом зі своєю помічницею намагаються мінімізувати ризики. Що у них вийде – дивіться в серіалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram creativeartistsmanagement 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приємного перегляду!

Фото – britishperioddramas.com, medium.com, reddit.com, geektown.co.uk, iStock, quibi.com