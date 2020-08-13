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Для Apple TV+: Леонардо ДіКапріо зніметься у новому фільмі Скорсезе
Зйомки стрічки вже розпочалися
Нещодавно відомий американський режисер Мартін Скорсезе підписав довгострокову угоду на співробітництво з Apple TV+. Про це пише видання Variety.
Першою стрічкою Скорсезе Apple TV стане фільм «Вбивці квіткового місяця». Сценарій заснований на однойменній книзі письменника Девіда Гранна.
Фільм «Вбивці квіткового місяця» розповість про різанину місцевих жителів у поселенні Осейджей, де знайшли нафту. У 20-х роках ФБР почало розслідувати деталі цього злочину.
Прем’єра фільму «Вбивці квіткового місяця» відбудеться на стрімінговому сервісі Apple TV у 2021 році.
Фото: Getty Images
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