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13 серпня
Зірковий татусь: Ед Ширан вперше стане батьком
Малюк повинен з’явитися на світ вже зовсім скоро
Британський співак Ед Ширан готується вперше стати батьком. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на інсайдера.
– Вони неймовірно щасливі і схвильовані. Карантин допоміг їм довгий час приховувати новину про майбутнє поповнення, однак напередодні щасливої події вони все ж вирішили поділитися нею з друзями та родиною. Малюк повинен з`явитися на світ уже цього місяця, — повідомляють інсайдери.
Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн офіційно інформацію щодо вагітності не підтверджують. Але відомо, що дитина повинна з’явитися вже найближчим часом, бо дружина Ширана перебуває на останньому місяці.
Фото: Getty Images
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