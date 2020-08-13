Новий каналG.spaceШОУМАНІЯSolemate: Кара Делевінь та Кайя Гербер зробили парне тату (ФОТО)

Solemate: Кара Делевінь та Кайя Гербер зробили парне тату (ФОТО)

Знаменитості підтвердили свою дружбу на новому рівні

Співачка Кара Делевінь та фотомодель Кайя Гербер нещодавно зробили однакові татуювання. Про це стало відомо з Instagram  Гербер.

Фотомодель опублікувала серію милих знімків з Карою Делевінь в сторіз на честь 28-річчя подруги. На одному з фото зображено ніжки подружок, на яких красуються  однакові татуювання.  На внутрішній стороні ступні кожна з дівчат набито надпис «Solemate», що в перекладі з англійської означає «споріднена душа».

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Цікаво, чи не вийшли стосунки подружок на романтичний левел. Адже колись Кара Делевінь зробила парне тату зі своєю дівчиною.

Фото: Getty Images

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