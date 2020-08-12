Міжнародний Благодійний Фонд «Українська Біржа Благодійності» за підтримки Фонду Віктора Пінчука повністю перезапустила найбільшу благодійну онлайн-платформу України. Відтепер ubb.org.ua стає dobro.ua.

dobro.ua – це оновлена платформа від Української Біржі Благодійності і місце, де зібрано сотні благодійних проектів від сотні перевірених організацій. На сайті 24/7 можна відслідковувати хід збору коштів на соціальні проекти у різних сферах життя: від медицини до підтримки ініціатив місцевих громад.

– Благодійність поступово крок за кроком стає частиною буденності українців. І ми робимо все, щоб стати максимально зручним сервісом, аби задовольнити цю потребу. Нова платформа dobro.ua, як повітря, необхідна українському некомерційному сектору, аби об’єднувати довколо добрих справ якомога більше небайдужих людей та збирати дедалі більше коштів на благодійні проекти. Наш новий сайт зможе одночасно приймати понад 10 000 платежів одночасно та підтримувати тисячі соціальних проектів. І це лише початок, – ділиться подробицями директорка Української Біржі Благодійності Ірина Гуцал.

Серед нововведень платформи:

особистий кабінет користувача, де міститимуться фінансова інформація та деталі підтримати проектів з ходом їхньої реалізації

кампанії, де кожен користувач зможе запустити власний збір коштів на будь-який з існуючих проектів та фактично матиме персоніфікований “благодійний фонд у кишені”

заходи, де можна долучитися до концертів, виставок, лекції, тощо, а кошти будуть спрямовані на благодійність, а також взяти участь у благодійних розіграшах чи лотереях.

Мета проекту: мотивувати українців приєднуватися до благодійних ініціатив та підтримувати лише перевірені благодійні фонди та організації. Слоган проекту: світ, де кожен робить добро.

Українська Біржа Благодійності – міжнародних благодійний фонд, який запустив та підтримує роботу першої та найбільшої в Україні фандрайзингова платформа онлайн-благодійності, ефективний та сучасний інструмент для залучення коштів на різноманітні благодійні та соціальні проекти. За 9 років роботи платформа залучила на благодійність понад 313 000 000 грн, підтримала майже 6 000 проектів та стала переможцем численних національних конкурсів та рейтингів у сфері благодійності. Українська Біржа Благодійності – професійно про добро.

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