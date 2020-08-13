HBO Max презентував трейлер комедії «Невагітна». Він розповість про екс-подружок, яким доведеться відправитися в подорож, щоб одна з дівчат могла зробити аборт.

Невагітна: дивитися офіційний трейлер

За сюжетом, 17-річна Вероніка дізнається, що завагітніла. Оскільки ставати матір’ю дівчина не планувала, вона вирішує зробити аборт. От тільки найближча клініка, де вона може пройти процедуру без згоди батьків, знаходиться за півтори тисячі кілометрів. У Вероніки немає машини, тому вона звертається по допомогу до своєї колишньої найкращої подруги Бейлі, щоб та відвезла її в клініку. Дорогою до місця призначення дівчата потрапляють у купу пригод.

Режисером фільму стала Рейчел Лі Голденберг. Стрічка є адаптацією однойменного молодіжного роману письменниці Дженні Хендрікс.

Фільм «Невагітна» вийде на HBO Max 10 вересня 2020 року.

Читай також:

Soulemate: Кара Делевінь та Кайя Гербер зробили парне тату (ФОТО)

Потап і Настя Каменських стали батьками?! Подруга сім’ї показала їхнього новонародженого малюка (ВІДЕО)