Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКайлі Дженнер оголила груди на честь свого 23-річчя (ФОТО)

Кайлі Дженнер оголила груди на честь свого 23-річчя (ФОТО)

Зробила ці знімки українська фешн-фотографиня

Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер нещодавно, 10 серпня, відсвяткувала свій день народження. Селебріті виповнилося 23 роки. З нагоди свята дівчина поділилася кількома відвертими знімками у своєму Instagram.

Кайлі Дженнер опублікувала кілька знімків від української фотографині Саші Самсонової, яка живе у Лос-Анджелесі. На світлинах зірка постала у чорному капелюсі з вуаллю, прикриваючи оголені пишні груди руками.

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kyliejenner

Кайлі захотіла запам’ятати себе у 23 роки саме такою. Любиш Кайлі Дженнер?

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