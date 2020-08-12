Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗірка Патрік: Про найкращого друга Губки Боба знімуть мультсеріал

Зірка Патрік: Про найкращого друга Губки Боба знімуть мультсеріал

Нарешті дивакувата морська зірка розповість свою історію

Телеканал Nickelodeon збирається зняти окремий мультсеріал про зірку Патріка – найкращого друга губки Боба. Про це повідомляє видання Deadline.

Сюжет спін-оффу мульту «Губка Боб квадратні штани» поки не розголошується. Але відомо, що у центрі уваги опиняться стосунки Патріка з родиною.

Мультсеріал отримав назву  «Шоу Патріка Стара». Створювати його буде та ж команда, що і «Губку Боба квадратні штани». Голос морській зірці подарує Білл Фагербаккі. Перший сезон складатиметься з 13 серій.

Дата виходу «Шоу Патріка Стара» ще невідома.

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