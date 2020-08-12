Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ кого більше: список найбільш високооплачуваних акторів 2020 року

У кого більше: список найбільш високооплачуваних акторів 2020 року

Скільки мільйонів заробили чоловіки-актори за минулий рік

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних акторів 2020 року. Як і минулого року, список найбагатших очолив актор Двейн Джонсон на прізвиська Скеля. Його дохід за минулий рік склав 87,5 мільйонів доларів, що на 1, 9 мільйонів менше, ніж торік. Цікаво, що понад чверть загального прибутку у 545, 5 мільйонів доларів десяти найбільш високооплачуваних акторів приніс стрімінговий сервіс Netflix.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних акторів 2020 року:

  1. Двейн Джонсон — $87,5 мільйонів
  2. Райан Рейнольдс — $71,5 мільйон
  3. Марк Волберг — $58 мільйонів
  4. Бен Аффлек — $55 мільйонів
  5. Вин Дизель — $54 мільйони
  6. Акшай Кумар — $48,5 мільйонів
  7. Лін-Мануель Міранда — $45,5 мільйонів
  8. Вілл Сміт — $44,5 мільйонів
  9. Адам Сендлер — $41 мільйон
  10. Джекі Чан — $40 мільйонів

Фото: Getty Images

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