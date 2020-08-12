Обережно, дуже гаряче!

Нещодавно Надя Дорофеєва та Позитив оголосили про розпад гурту «Время и Стекло». І хоча шанувальники колективу засмутилися, почувши новину, самі артисти, схоже, дуже раді новому етапу свого життя. Вони активно готуються до фінального концерту в якості дуету та працюють над сольними кар’єрами.

Зараз Надя Дорофеєва багато часу проводить вдома, насолоджується моментами з коханим чоловіком – українським поп-виконавцем і телеведучим Володимиром Дантесом. Але і шанувальників співачка не забуває. У своєму Instagram вона продовжує ділитися з ними новинами, а також публікує фото і відео з життя.

Днями Надя Дорофеєва розмістила в особистому мікроблозі серію пікантних знімків. На них солістка гурту «Время и Стекло» позує повністю голою, прикривши сідниці джинсовими шортами. Дівчина лежить на галявині біля свого будинку і ніжиться на сонечку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Авг 2020 в 5:43 PDT

Продюсер Наді Дорофеєвої Олексій Потапенко (він же Потап) не зміг пройти повз і прокоментував її нові фото. Репер у властивій йому жартівливій формі «засудив» співачку за відверті публікації: «Совсем без трусов!!! А Как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена – это же для себя, а не на показ. Я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Авг 2020 в 6:14 PDT

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