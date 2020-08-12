Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКайли Дженнер обнажила грудь в честь своего 23-летия (ФОТО)

Кайли Дженнер обнажила грудь в честь своего 23-летия (ФОТО)

Сделала эти снимки украинский фэшн-фотографиня

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер недавно, 10 августа, отпраздновала свой день рождения. Селебрити исполнилось 23 года. По случаю праздника девушка поделилась несколькими откровенными снимками в своем Instagram.

Кайли Дженнер опубликовал несколько снимков от украинского фотографини Саши Самсоновой, которая живет в Лос-Анджелесе. На фотографиях звезда появилась в черной шляпе с вуалью, прикрывая обнаженную пышная грудь руками.

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kyliejenner

Кайли захотела запечатлеть себя в 23 года именно такой. Любишь Кайли Дженнер?

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