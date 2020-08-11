В США знімуть продовження легендарних «Брудних танців»

Проект реалізують без Патріка Свейзі

Студія Lionsgate збирається зняти продовження легендарного фільму «Брудні танці». Інформацію вже офіційно підтвердили представники студії.

– Це знову буде романтичний ностальгійний фільм, якого чекали фанати франшизи, – запевнив генеральний директор студії Джон Фелтаймер.

Деталі сюжету продовження «Брудних танців» не повідомляють. Але відомо, що у новому фільмі ми побачимо виконавицю головної ролі – Дженніфер Грей. Можливо6 у стрічці згадають і персонажа актора Патріка Свейзі, який у 2009 році помер від раку підшлункової залози.

Нагадаємо, що фільм «Брудні танці» вперше вийшов на екрани у 1987 році. Стрічка отримала премії «Оскар» та «Золотий глобус» за найкращу пісню до фільму та «Греммі» за найкраще виконання дуетом. Протягом багатьох років саундтрек «The Time Of My Life» вважають однією з культових. А історія кохання Бебі та Джонні досі відгукується у серцях глядачів.

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