Американський телеканал HBO презентував трейлер свого нового мінісеріалу «Третій день» («The Third Day»).

Третій день: дивитися офіційний трейлер

Серіал розповість про загадкові події, які відбувають у маленькому містечку. У різниий час до нього приїжджають чоловік та жінка, з якими і трапляються дивні речі. Вони намагатимуться зрозуміти, чим насправді живе місто та що саме приховують його жителі, дотримуються загадкових старих ритуалів.

Серіал «Третій день» складатиметься з шести серій, які поділять на дві частини – «Літо» і «Зиму». Кожна оповідатиме історії одного з головних персонажів.

Головні ролі виконали Джуд Лоу і Наомі Гарріс. Також у серіалі зіграли Емілі Вотсон, Кетрін Вотерстон, Падді Консідайн, Фрейя Аллан та інші. Творцями проекту стали Фелікс Барретт і Денніс Келлі.

Прем’єра серіалу «Третій день» запланована на 14 вересня 2020 року.

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