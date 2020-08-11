Схудла Адель заграє з Бредом Піттом. Нова пара?

Анонімне джерело подейкує про можливий роман зірок

Британська співачка Адель останнім часом стала блиижче та більше спілкуватися з голлівудським актором Бредом Піттом. Про це повідомляє анонімне джерело виданню New Idea.

– Вона прекрасно почувається, і чоловіки приділяють їй багато уваги. Зовсім нещодавно вона спілкувалася з Бредом. Він вважає її не тільки красивою, а й сміється всякий раз, коли вони тусуються чи розмовляють по телефону. Вона вміє берегти секрети, і це дуже подобається консервативному Пітту, – розповідає анонім.

Схоже, що Бред Пітт і сам не проти зустрічатися з Адель. Адже співачка підкорила його своїм зухвалим почуттям гумору.

– Бред сподівається, що в них є шанс, але він не впевнений, що Адель думає так само. У нього складається думка, що вона більше не збирається осідати, – сказав близький актора інсайдер.

Цікаво, чи переросте все ж ця симпатія у щось більше. Адже Адель знову збиралася зосередитися на музичній кар’єрі.

Фото: Getty Images

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