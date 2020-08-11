Артистка збирається взятися за розвиток музичної сфери в Україні

Українська співачка Оля Полякова стала членом правління Всеукраїнської музичної професійної спілки. 23 червня 2020 було проведено установчі збори профспілки, яка об’єднала відомих артистів і продюсерів. Офіційний документ про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України отримали голова Профспілки продюсер Михайло Ясинський, заступник голови Профспілки і правознавець Анна Степаненко.

Потреба у створенні професійної спілки для музикантів в Україні виникла давно. Але реалізація питання відбулася через карантин. Адже через нього на невизначений термін заборонили проведення масових заходів, у тому числі і концертів. Це змусило співаків, музикантів та їхні команди об’єднатися та запропонувати державі план розвитку української музичної галузі.

Зараз українська музична профспілка розробляє програму музичної індустрії на найближчі 5 років.

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