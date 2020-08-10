Акторка розповіла, що її з юності приваблювали жінки

Зірка серіалу «Рівердейла» Лілі Рейнхарт зізналася, що її завжди цікавили дівчата. Розкрити свою таємницю акторка наважилася в інтерв’ю для видання Flaunt.

– Я прекрасно знала, що мене з юних років приваблюють жінки. Оскільки я була в виключно гетеросексуальних стосунках, я розуміла, що будь-якій сторонній людині, особливо засобам масової інформації, було б занадто легко очорнити мене і звинуватити в тому, що я прикидаюся, щоб привернути увагу. Але для моїх близьких друзів і тих, хто був в моєму житті, моя бісексуальність була секретом, – поділилася Лілі Рейнхарт.

Акторка не розкривала своєї орієнтації публічно, бо не хотіла, щоб люди сприйняли це за піар. Наважитися на камінг аут дівчина змогла після свого першого протесут Black Lives Matter в Західному Голлівуді. Там вона зустріла і інших активістів, в тому числі представників ЛГБТ-спільноти, які надихнули її.

– Було неймовірно перебувати в оточенні такої кількості людей, які активно борються проти несправедливості. Сподіваюся, ми побачимо реальні зміни від тих дій, які зараз робляться, — зазначила актриса.

Фото: Getty Images

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