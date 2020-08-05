У Голлівуді розкажуть, як жила відома співачка

Кіностудія Sony збирається зняти фільм про життя та творчість Вітні Х’юстон. Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Фільм про Вітні Х’юстон буде називатися так, як одна з її найвідоміших пісень – «I Wanna Dance With Somebody».

– Вітні змушує піднятися з місця і почати співати та танцювати! — заявила Ніколь Браун, керівниця підрозділу TriStar студії Sony. — Ентоні Маккарті передав це в прекрасному сценарії, висвітливши улюблену співачку такою, якою раніше її ніхто не бачив — смішною, бентежною, бажаною, складною і чудовою.

Режисером фільму виступить Стелла Мегі, а сценарій байопіку напише автор «Богемної рапсодії» Ентоні Маккарті. Хто саме зіграє Вітні Х’юстон, поки невідомо.

Прем’єра байопіку «I Wanna Dance With Somebody» запланована на 24 листопада 2022 року.

Фото: Getty Images

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