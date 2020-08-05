Суперблондинка похизувалася розкішним тілом і зізналася, скільки важить

Оля Полякова – одна з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Співачка не соромиться показувати тіло і часто публікує в соціальних мережах фото і відео в відвертих образах. Подібні публікації, звичайно ж, викликають різну реакцію у її підписників. Хтось захоплюється красою Полякової та її наполегливою роботою над собою, а хтось – звинувачує артистку в надмірному використанні фотошопу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 17 Июл 2020 в 6:14 PDT

Втомившись від коментарів «диванних критиків» Оля Полякова вирішила записати відповідь на відео. Ролик «королева ночі» опублікувала на офіційній сторінці в Instagram. У ньому співачка позує у купальнику чорного кольору і демонструє стрункі форми без фільтрів.

«Пишуть фотошоп, ось вам пруф, – звернулася до підписників Оля Полякова, яка раніше показала сталевий прес в бікіні. – Дівчата, давайте до мене в марафон, всі такими будете! І запам’ятайте: чим стрункіші ноги, тим вони виглядають довшими!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июл 2020 в 6:20 PDT

Під одним з постів шанувальники запитали Олю Полякову, скільки вона важить. Артистка приховувати цю інформацію не стала і чесно відповіла: «65 кг».

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