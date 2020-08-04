Невже герцоги Сассекські не змогли пристосуватися до життя поза «короною»

Новина про те, що принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе обов’язки старших членів королівської родини, стала справжнім ударом для Єлизавети ІІ. Проте, ЇЇ Величність все ж підтримала подружжя у намірі почати нове життя. Але після Єлизавета ІІ неодноразово заявляла, що в королівському палаці подружжю будуть раді завжди.

Як повідомляють королівські біографи Каролін Дюран і Омід Скоби, королеві вдалося зробити так, щоб принц Гаррі та Меган Маркл змогли повернутися до виконання своїх обов’язків, якщо захочуть.

«Королева пояснила Гаррі, що завжди буде на його боці і підтримає його в будь-якому рішенні», – розповіли біографи.

Після укладення офіційних домовленостей, Єлизавета II запросила Гаррі і Меган на ланч до Віндзорського замку. Там вона висловила свою підтримку парі та наголосила, що вони можуть повернутися до виконання королівських обов’язків, як тільки відчують свою готовність до цього.

Фото: Getty Images

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