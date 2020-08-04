Селебріті не соромиться свого тіла після пологів

Відома модель plus size Ешлі Грем з’явилася оголеною на сторінках серпневого номера діджитал-випуску журналу Elle. Зірку разом з новонародженим малюком Айзеком зняв чоловік моделі – Джастін Ервін.

На чутливому знімку Ешлі Грем разом з сином лежить на білосніжній постільній білизні. Модель разом з сином повністю оголилася. Прикривши своєю рукою обличчя малюка, зірка годує сина грудьми. В інтерв’ю для видання Elle вона зізналася, що досі не перевела сина на штучне харчування.

На сторінках видання знаменита модель знялася повністю оголеною і відверто розповіла про пологи, прийнятті свого тіла і зміни, які сталися з нею після появи дитини. Грем разом з сином Ісааком з’явилися в американській версії журналу Elle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ashleygraham 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Він прокидається, може, раз чи два за ніч, це максимум. Я почуваю себе відпочившою на 100%. Я не відчуваю, що живу в агонії з думками «він не спав минулої ночі». Але водночас Айзек вміє кричати голосніше за всіх. Він думає, що це весело бути голоснішим, ніж мама і тато. І я все ще годую грудьми, – розповіла Грем.

Також Ешлі зізналася, що полюбила своє нове тіло і назвала всіх жінок супергероями.

– Коли я дивлюся на мої нові розтяжки і зміни, які сталися з моїм тілом, це нагадує мені, що ми, жінки, всі супергероїні. Мені завжди нагадують, що наші тіла були створені для цього. Це така прекрасна річ, щоб мати можливість народжувати, але я не усвідомлювала цього раніше, – зізналася модель.

Фото: Getty Images

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