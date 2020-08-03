Родина артистки у повному складі відпочиває є Туреччині

Українська співачка Джамала навіть після других пологів не змогла довго сидіти вдома. Зірка разом з родиною вирушила на відпочинок до гарячої Туреччини. І все це без жодних няньок та допомоги бабусів та дідусів.

Зіркова родина відпочиває на курорті Мармаріс. Саме звідти артистка вперше публікує чутливі світлини з новонародженим сином Селімом-Гіраєм! Джамала разом з сином позує у морській воді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

— Море згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!). Скаржитися не буду, але ситуація така: всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад. Невеличкий рай! Все можна пережити, коли є море. І це щастя! – написала про відпочинок з маленькими дітьми Джамала.

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