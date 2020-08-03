Netflix вперше зніме кіно в Україні

Головною зіркою проекту стане Жан-Клод Ван Дамм

Стрімінговий сервіс Netflix вибрав Україну для зйомок свого нового фільму «The Last Mercenary» («Останній найманець»). Про співпрацю домовилася міжнародна кінокомпанія Apple Tree, одним з творців якої виступає Star Media.

Зйомки фільму «The Last Mercenary» здебільшого проходять в Києві і трохи в Парижі. Продюсерами картини виступають засновники Apple Tree Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко.

– Те, про що вся українська кіно- і телеіндустрія ще рік тому могла тільки мріяти, сьогодні стало реальністю. Кінокомпанія Apple Tree спільно з онлайн-кінотеатром Netflix запустили виробництво міжнародного проекту «The Last Mercenary». Це захоплюючий мікс двох, популярних сьогодні у глядачів, жанрів – бойовика і сімейної комедії, – каже співзасновник Apple Tree і продюсер Влад Ряшин.

Головну роль у фільмі зіграє актор Жан-Клод Ван Дамм.

– «The Last Mercenary» ( «Останній найманець») – це неймовірно захоплюючий проект, який дозволяє мені зануритися в новий жанр. Я завжди був прихильником Жан-Поля Бельмондо і сподіваюся перейняти від нього естафетну паличку виконання головних ролей в комедійних бойовиках – природно, в моєму стилі. Сценарій Давида Шарона дуже вдало поєднує в собі всі ці елементи – красиву романтичну історію, багато екшну та багато гумору, – говорить Жан-Клод Ван Дамм. – Також, я дуже радий працювати не тільки з талантами нового покоління, такими як Албан Іванов, Асса Сілла і Самір Декацца, але також і знову зустрітися на екрані з кращими з кращих французьких акторів, такими як Патрік ТИМС (Patrick Timsit), Ерік Жюдор (Eric Judor), Міу-Міу і Валері Капріскі ».

Фільм «The Last Mercenary» розповість про нещодавно призначеного начальника штабу Олександр Лазар, який вирішує провести аудит фінансового стану і виявляє дивні грошові виплати на ім’я якогось Арчібальда Аль-Махмуда, здійснювані французьким державою з 1992 року. Припинивши їх одним розчерком пера, військовий чиновник не підозрює, до яких фатальних і необоротних наслідків призведе порушення таємних грошових зобов’язань уряду Франції по відношенню до 25-річного Арчібальда.

Дата прем’єри «The Last Mercenary» поки не оголошується.

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