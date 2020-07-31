Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий трек та кліп My Future.

Дивитися новий кліп Біллі Айліш – My Future онлайн:

Артистка написала й записала сингл під час карантину. Сингл став першою новинкою після саундтреку No Time to Die до нового фільму про Джеймса Бонда.

– Коли ми писали цю пісню, саме це відбувалось у моїй голові – обнадійлива, схвильована і божевільна ступінь саморефлексії та самозростання. Але останнім часом трек отримав багато нового значення в контексті того, що відбувається зараз у світі, – розповіла Біллі Айліш.

Кліп на трек My Future зроблений у вигляді аніме. Режисером став Ендрю Онорато. Над створенням відео працювали більше десяти зудожників-аніматорів.

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