У стилі аніме: Біллі Айліш випустила кліп My Future
Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий трек та кліп My Future.
Дивитися новий кліп Біллі Айліш – My Future онлайн:
Артистка написала й записала сингл під час карантину. Сингл став першою новинкою після саундтреку No Time to Die до нового фільму про Джеймса Бонда.
– Коли ми писали цю пісню, саме це відбувалось у моїй голові – обнадійлива, схвильована і божевільна ступінь саморефлексії та самозростання. Але останнім часом трек отримав багато нового значення в контексті того, що відбувається зараз у світі, – розповіла Біллі Айліш.
Кліп на трек My Future зроблений у вигляді аніме. Режисером став Ендрю Онорато. Над створенням відео працювали більше десяти зудожників-аніматорів.
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