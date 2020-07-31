Герцогиня Сассекська програла позов проти британських таблоїдів

Дружина принца Гаррі Меган Маркл програла суд проти Mail on Sunday, який опублікував її приватний лист до батька. Тепер вона змушена заплатити 87 тисяч доларів, щоб покрити судові витрати. Про це повідомляє Daily Mail.

Королівське подружжя звинуватило видання у тому, що воно порушило авторські права та конфіденційність королівської сім’ї. Але суд завершився для Меган програшем. Мовляв, Маркл не змогла довести погіршення стосунків з батьком після публікації листа.

«Розкриття їхніх особистостей для громадськості на даному етапі є надто високою платою, яку доведеться віддати за право переслідувати в судовому порядку вторгнення в приватне життя», – заявили адвокати Меган.

Також Меган Маркл не змогла домогтися, щоб імена її подруг, які анонімно дали свідчення на її захист, не розголошувалися. Журналісти обгрунтували це тим, що такі вимоги не відповідають принципам відкритого правосуддя Великої Британії.

Фото: Getty Images

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