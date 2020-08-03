Так-так, з цією піснею дівчата виступали на Нацвідборі на «Євробачення – 2020». І, нарешті, ми дочекалися кліп на цей хіт!

FO SHO бомбонули відеороботу на трек BLCK SQR. Крім потужної читки і яскравих образів глядач побачить і друзів вокалісток – українських селебріті: Constantine, NIKITA LOMAKIN, Юлію Юріну (YUKO), Ivan Taiga, учасницю «Топ-модель по-українськи» Маргариту Верховцеву, TRICKY NICKY, Ореста Мурія, Sasha Toure і інших.

Кліп зняла Inakshe Studio на арт-заводі «Платформа», режисер – Тарас Голубков.

– За основу кліпу – був узятий чорний квадрат Малевича, про який також йдеться і в самому треку. Ні для кого не секрет, що за чорним квадратом криється ще кілька інших смислових шарів… І я подумав, що було б круто пірнути всередину цього квадрата і побачити всі ці шари, але в зрізі хіп-хоп течії і сучасного погляду на культуру України і мистецтва в цілому. І все це через призму «чорного квадрата», який свого часу – став одою сучасного мистецтва, – розповів режисер.

Дівчата з нетерпінням чекали цієї прем’єру:

– Це довгоочікуваний реліз кліпу для нас. Ми запросили наших друзів, молодих українських артистів, танцюристів, саунд-продюсерів, моделей, блогерів, рестораторів, спортсменів, і людей, які люблять нашу творчість і поділяють наші погляди. Це була легка і комфортна колаборація, так як ми відчули одне одного. Знімальний процес був немов реальна вечірка, і ми не помітили, як пройшло 20 годин зйомки. Одягав нас український бренд одягу «Bren» і наш стиліст Анастасія Велегура, які з точністю відобразили нашу ідею, – розповіли учасниці FO SHO.

Зараз артистки працюють над новими треками і незабаром обіцяють презентувати свій перший альбом.

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