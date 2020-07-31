Все вдалося з підтримкою друзів та близьких

Британський рок-музикант сер Елтон Джон відсвяткував 30 років тверезості. 73-річний співак та композитор пишається своєю силою волі та підтримкою близьких людей. Своїми емоціями від важливого ювілею Елтон Джон поділився у своїх соціальних мережах.

«Розмірковую, який сьогодні чудовий день! Я дійсно благословенна людина. Якби 30 років тому я не зробив цей великий крок вперед та не звернувся б за допомогою, то вже помер би. Дякую від щирого серця всім людям, які надихали і допомагали мені», — написав сер Елтон Джон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram eltonjohn 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Музикант ніколи не приховував своєї залежності від наркотиків. Він навіть показав процес своєї боротьби у своєму байопіку «Рокетмен», який вийшов на екрани минулого року. Фото: Getty Images

Читай також:

Румтур: Кендалл Дженнер провела екскурсію своїм будинком за 8,5 млн доларів

Сергій Бабкін – «Бомба-ракета»: прем’єра нової пісні!