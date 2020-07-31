Український співак Сергій Бабкін презентував літній денс-сингл «Бомба-ракета».

Слухати нову пісню Сергій Бабкін – Бомба-ракета онлайн:

Сингл «Бомба-ракета» створений у новому звучанні, яке демонструє вибухову й запальну сторону музиканта.

– «Бомба-ракета» – це пісня-настрій, пісня-стан в якому я перебував, коли писав її. Я обожнюю це словосполучення і використовую його дуже часто тоді, коли хочу описати щось нереально круте! Для мене – це справжнє «вау». І звичайно ж, цей трек про саме ту, справжнісіньку Бомбу-ракету, яка кожен день зі мною, яка змушує мене летіти в космос і відчувати себе земним жителем с неземними емоціями, – ділиться Сергій.

Трек «Брмба-ракета» був презентований саме 31 липня, адже цього дня 49 років тому перші астронавти проїхали на місячному всюдиході Lunar Rover Vehicle поверхнею Місяця.

Читай також:

MONATIK, ЮЛІЯ САНІНА, DANTES і TAYANNA подарували свої голоси героям анімації «Тролі 2: Світове турне»

Румтур: Кендалл Дженнер провела екскурсію своїм будинком за 8,5 млн доларів