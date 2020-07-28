Бізнесмен відповів на погрози голлівудського актора

Розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд вже давно вийшло за всіляки рамки. А нещодавно актор заявив, що його ексдружина зраджувала йому з Ілоном Маском. Через це зірка Голлівуду навіть писав листи з погрозами засновнику компаній SpaceX і Tesla. Про це повідомляє The Mirror.

У Високому суді Лондона відкрили листування Джонні Деппа з його другом, у якому актор пообіцяв відрізати Ілону Маску геніталії.

Сам Маск не зміг залишити таку інформацію без уваги. І дав наступну відповідь Деппу: «Якщо Джонні хоче бійки в клітці, просто дайте мені знати».

Бізнесмен стверджує, що інтрижки з Ембер Херд під час її заміжжя з Джонні Деппом у нього не було. Мовляв, їхній роман розпочався лише після того, як актори розійшлися.

«У мене безумовно не було інтрижки з Ембер, коли вона була одружена з Джонні. Це брехня… І у нас не було ніякої любові втрьох. Думаю, люди схильні уявляти собі чужі відносини куди більш непристойними, ніж вони є насправді…» – поділився Ілон Маск.

Фото: Getty Images

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