Олег Винник зізнався, як ставиться до того, що його шанувальниць називають «вовчицями»

Співак року за версією премії «Золота Жар-птиця» Олег Винник став героєм нового випуску популярної YouTube-програми «Слава +». Зйомки проходили на Вертолітному майданчику в КВЦ «Парковий», звідки відкривається чудовий вид на Київ. «Масштабна локація для масштабного артиста» – так прокоментував вибір місця запису інтерв’ю ведучий Слава Дьомін.

Під час бесіди музикант поділився подробицями гучної вечірки, яка відбудеться 31 липня, в День народження Винника, в форматі онлайн-концерту в доповненій реальності на НСК «Олімпійський».

– Ми робимо те, що в світі ще ніхто ніколи не робив, – заінтригував артист. – І я не відразу погодився на такий формат, оскільки спочатку не вірив, що це можна реалізувати. Практично кожного дня на карантині мене просили провести онлайн-концерт. Однак я не відчував, що потрібно спілкуватися з людьми таким способом. Я не легковажно ставлюся до цього. В даний період кожне твоє слово, кожен погляд, кожна емоція може спрацювати так, що комусь стане не по собі. І врешті-решт, коли мені запропонували концерт в доповненій реальності, я зрозумів, що це те, чого раніше не було. Але дай Бог, щоб ми більше не проводили таких віртуальних концертів і не орендували порожній стадіон. Хоча цього разу у нас є партнери. Це буде складно, але дуже круто і незвично, а ще цікаво дітям. Ми можемо за допомогою картинки подарувати людям емоції.

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Крім того, співак розвінчав міфи про старт своєї сольної кар’єри в Україні і свою музику:

– Я не можу робити щось одне, в якійсь кон’юнктурі, бити в одну лузу. Тому і пісні у мене різноманітні: є і балади, і класика, і фатальні, і попсові, танцювальні, і навіть клубна музика є. Останнім часом більше схиляюся до року. Взагалі по життю я рок-н-рольщик.

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На питання, як Олег ставиться до того, що його шанувальниць називають «вовчицями», Винник відповів:

– Потрібно, в першу чергу, послухати слова пісні. Там говориться про серйозні речі. А люди вихоплюють щось з контексту і починають римувати. Дуже багато хто ображається, і я це помічаю. Мені самому не подобається таке «нав’язування»: коли на кожному телеканалі, кожній радіостанції, в газетах, інтернеті – всюди це вже стало якоюсь візиткою.