Потап розповів про екстремальний секс з Настею Каменських

Артист зізнався, що досі шалено хоче свою дружину

Український репер Потап вперше за довгий час відверто розповів про своє сексуальне життя з Настею Каменських. Такими зізнаннями артист поділився під час «Іспиту на відвертість» з телеведучою Машею Єфросініною.

Виявляється, що Потапа та Настю Каменських може накрити пристрасть абсолютно у будь-який момент, тому секс у пари був у різних місцях.

– Та і не раз було у літаку. У трансатлантичному можна поміститися. Дивлячись який літак. Були спроби і в маленьких літаках. У нас це продовжується, що найцікавіше. Ми тягнемося якось одне до одного, ми любимо одне одного. Бувало і в автобусі. Коли весь автобус просив припинити, бо вже всі чули це. У туалеті ресторану «Крапива» по Одеській трасі. Ми – пристрасні коханці. Вона викликає у мені такі почуття, а я не можу зупинитися і вона не може мене зупинити. Були навіть якісь рекордні цифри. Коли ми не виходили з номеру, закривалися і просто увесь день, – зізнався Потап.

У свою чергу Маша Єфросініна зізналася, що вона з чоловіком Тімуром у туалетних кабінках літака не поміщаються.

Також Потап розкрив і інші подробиці сексуального життя з Каменських. Наприклад, під час довгих розлук пара займається сексом по телефону та відеозв’язку. Бували моменти, коли пристрасть накривала їх на спільних корпоративах та у гостях. Тоді вони ввічливо відлучалися «по справам» та поверталися після.

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