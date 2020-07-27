Як живе Лілі Рейнхарт після розставання з Коулом Спроусом?

Зірка «Рівердейлу» розповіла про те, які відходить від брейкапу з колегою

Не так давно стало відомо, що головні актори серіалу «Рівердейл» Лілі Рейнхарт та Коул Спроус розійшлися. Реальні стосунки екранної пари завершилися остаточно. Фанати проекту надзвичайно переживають за своїх улюбленців та намагаються дізнатися найменші деталі їхнього життя одне без одного.

І поки Коул поринув у світське життя, Лілі визнає, що перебуває в депресії та намагається витягнути себе зі стану тривожності.

– У мене є якась справа на день, просте завдання, але я не хочу робити це. Наприклад, поїхати на пошту. І я не можу змусити себе зробити це, не хочу залишати вдома свою собаку, надягати маску… Мені нічого не хочеться. Я можу зробити щось, але тоді я піддам себе стресу, я буду нервувати. Я постійно переживаю через якісь дрібниці, – розповіла Лілі своєму співрозмовнику, американському письменнику Сілвестрі Макнатту.

Але зірка рада можливості побути вдома та видихнути після важкого знімального графіку. Адже від часу початку зйомок у «Рівердейлі» у акторки не було часу на довгий перепочинок.

– Чотири роки тому моя кар’єра зробила різкий стрибок вперед, і у мене не було часу, щоб до кінця усвідомити це і зрозуміти той новий світ, в якому я опинилася. Тому минулі чотири місяці виявилися дуже важливі для мене. Зараз я намагаюся скористатися тим часом, що у мене з’явилося. Коли у тебе не так багато роботи, починаєш замислюватися про свої переживання і травми, проживати їх. Мені пощастило, бо я можу дозволити собі розмови з психотерапевтом раз в тиждень і можу скористатися якимись способами лікування. У багатьох людей немає і такої можливості, – поділилася Рейнхарт.

Фото: Getty Images

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