Липнева музика та кліпи: найкраще від українських артистів

Напориста Аліна Паш, соціальний маніфест від alyona alyona, трип-хоп медитація U’me і шалений драйв GannaBaby — зібрали найкращі липневі пісні та кліпи від українських музикантів.

«Время и Стекло» — Last Dance

Уже друге «Прощавай» від дуету «Время и Стекло» — цього разу це останній танець. Через те, що пандемія змусила гурт змінити дати фінального в їхній творчості туру, Надя с Позитивом вирішили видати на радість фанатам ще один качовий трек та відео на нього із усіма притаманними дуету фішками.

U’me — Castles (EP)

Медитативний, грайливий і повітряний дебютний EP Castles представила львівська співачка U’me, вона ж Дара Бурко, яка нині мешкає в Берліні. Написанням платівки, де можна почути й r’n’b, і трип-хоп, опікувався львівський музикант та саундпродюсер Іван Zbaraski.

Alina Pash – N.U.M.

Аліна Паш протестує проти соціального нерозуміння та повертає до коренів і потужних місць сили: хіп-хоперка видала відео на напористу тримовну пісню N.U.M., презентовану на минулорічному фестивалі Brave Factory.

O.TORVALD – «А тепер усе інакше»

Женя Галич та компанія переробили головний хіт зірок 90-х «Аква Віта» і зняли на нього такий собі хоум-кліп, куди запросили «Время и Стекло», Дантеса, Володимира Остапчука, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil і багатьох інших українських зірок.

GannaBaby – «Класні лосіни»

Скандування фанатами фрази «Класні лосіни» на одному з українських фестивалів надихнуло GannaBaby на танцювальну іронічну пісню та кліп. Останній андеграунд-інді-поп формація присвятила меломанам, що лишилися цьогоріч без концертів і фестивалів. Спойлер: у відео багато косплею, розбитих гітар і танців.

JULINOZA – Your Name

У новій пісні, що була написана для Євробачення, виконавиця й композиторка JULINOZA піднімає теми гендерної ідентичності та самоідентифікації особистості у світі. Неймовірно, але в композиції задіяно цілих 6 мов.

Shy & Kulshenka – «Лісова пісня»

Перший дует двох молодих українських артисток Kulshenka (Ірини Кульшенко) і Shy (Олександри Карягіної) — це чуттєва композиція на слова Лесі Українки «Лісова пісня». Барвистий та ніжний кліп на неї знімали на маковому полі, якого, на жаль, вже не існує.

alyona alyona – «Тихо діти сплять»

У новій пісні з майбутнього альбому реперка alyona alyona піднімає важливу сьогодні тему надмірного споживання на прикладі острова Балі. Власне, там вона й писала нову платівку. У треку хіп-хоперка закликає не сидіти склавши руки, а бути свідомими і терміново діяти, допоки ми ще в змозі щось змінити.

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