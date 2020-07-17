Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДжей Ло здивувала фанів «дитячою» зачіскою

Джей Ло здивувала фанів «дитячою» зачіскою

50-річна співачка, яка днями поділилася знімком у відвертій чорній білизні, виклала в Instagram нове фото в кардинально іншому образі

На свіжому селфі Дженніфер Лопес замість звичного високого хвоста зробила милі пучки, які сама ж назвала «дитячої зачіскою». Співачка вклала чолку, розділивши її на пасма стайлінгом, що додало образу ще більшої безпосередності. Великі сережки-кільця, проста толстовка з капюшоном і прозорий блиск для губ доповнюють лук!

Здається, цим фото Джей Ло хотіла підкреслити, що вона може бути абсолютно різною, і образ спокусниці, який міцно за нею закріпився, це лише частина її різнобічної особистості.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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