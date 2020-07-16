Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДженніфер Лопес потрясла фігурою у шкіряній білизні

Дженніфер Лопес потрясла фігурою у шкіряній білизні

50-річна артистка анонсувала розпродаж взуття свого бренду

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала нове гаряче фото у своєму Instagram. Селебріті продемонструвала шикарну фігуру у шкіряній білизні.

Джей Ло постала на знімку в шкіряному топі, трусиках, босоніжках на високих шпильках і короткій чорній куртці. Фото стало частиною рекламної кампанії взуття з колекції JLO Jennifer Lopez. Зірка розповіла про хорошу знижку на взуття від її бренду та закликала усіх до шопінгу.

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Дженніфер Лопес анонсувала запуск нової взуттєвої колекції JLO Jennifer Lopez спільно з The Camuto Group ще в лютому. Тоді рекламна кампанії просто розірвала її Instagram.

Фото: Getty Images

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