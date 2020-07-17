Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНовий догляд за обличчям: Ріанна запускає Fenty Skin

Новий догляд за обличчям: Ріанна запускає Fenty Skin

Улюблена співачка подбає про твою шкіру

Косметичний бренд Fenty Beauty від співачки Ріанни став настільки успішним, що артистка вирішила запустити нову лінійку. Від декоративної косметики Рірі переходить до засобів догляду за шкірою обличчя.

Для Fenty Skin Ріанна навіть створила окремий профіль в Instagram. Там вже опубліковано перше промо відео, на якому селебріті показує свою «daily skin routine» за допомогою засобів з нової лінійки. Ріанна використовує пінку для вмивання, тонік та зволожувальний крем. Жодних деталей щодо продуктів не повідомляється.

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Реліз Fenty Skin запланований на 31 липня. Придбати продукти можна буде на офіційному сайті Fenty Beauty.

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