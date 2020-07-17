МЯТА презентувала сингл Love is Freedom від Артема Пивоварова
Українська співачка МЯТА представила новий трек та кліп Love is Freedom. Автором пісні став співак та музичний продюсер Артем Пивоваров.
Дивитися новий кліп МЯТА – Love is Freedom онлайн:
– Ми з Артемом зустрілися і я сказала, що не буду давати ніяких ввідних. Я попросила його подивитися і відчути мене зі свого боку. Через деякий час Артем написав Love is Freedom – пісню про свободу і кохання. Це саме те, що він у мені побачив і відчув. Артем – дуже талановитий автор і виконавець, енергетично надзвичайно сильний. Ця пісня для мене дуже важлива. Адже свобода і кохання – це те, заради чого ми живемо, дихаємо, мріємо… Варто пам’ятати, що щастя у простих речах і воно перед нами, – ексклюзивно з Новим каналом поділилася МЯТА.
Пісню Love is Freedom створювали та записували у період самоізоляції, коли усіх фактично позбавили свободи.
– Цінність та любов свободи ми відчуваємо лише тоді, коли нас її позбавляють, у всіх сенсах цього слова. Та коли ми її знову відчуваємо, то здається, насолоді немає меж, ми наче вдихаємо щось нове, дихаємо на повні груди. Насправді, щастя в простих речах, просто потрібно озирнутися по сторонах, побачити, що світ навколо прекрасний, і важливо радіти життю та насолоджуватися ним, – розповіла співачка.
Презентацію синглу Love is Freedom вирішили зробити в період відновлення, який зараз переживає світ.
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