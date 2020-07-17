Українська співачка МЯТА представила новий трек та кліп Love is Freedom. Автором пісні став співак та музичний продюсер Артем Пивоваров.

Дивитися новий кліп МЯТА – Love is Freedom онлайн:

– Ми з Артемом зустрілися і я сказала, що не буду давати ніяких ввідних. Я попросила його подивитися і відчути мене зі свого боку. Через деякий час Артем написав Love is Freedom – пісню про свободу і кохання. Це саме те, що він у мені побачив і відчув. Артем – дуже талановитий автор і виконавець, енергетично надзвичайно сильний. Ця пісня для мене дуже важлива. Адже свобода і кохання – це те, заради чого ми живемо, дихаємо, мріємо… Варто пам’ятати, що щастя у простих речах і воно перед нами, – ексклюзивно з Новим каналом поділилася МЯТА.

Пісню Love is Freedom створювали та записували у період самоізоляції, коли усіх фактично позбавили свободи.

– Цінність та любов свободи ми відчуваємо лише тоді, коли нас її позбавляють, у всіх сенсах цього слова. Та коли ми її знову відчуваємо, то здається, насолоді немає меж, ми наче вдихаємо щось нове, дихаємо на повні груди. Насправді, щастя в простих речах, просто потрібно озирнутися по сторонах, побачити, що світ навколо прекрасний, і важливо радіти життю та насолоджуватися ним, – розповіла співачка.

Презентацію синглу Love is Freedom вирішили зробити в період відновлення, який зараз переживає світ.

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