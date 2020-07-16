Американська виконавиця представила відео на трек «Smile», який увійде до її нового альбому

Це вже другий кліп, який Кеті Перрі випустила під час вагітності! Ні про яку «творчу паузу», яку часто беруть зіркові матусі в очікуванні малюка, і мови не йде. Здається, вагітність, навпаки, мотивує співачку на нові звершення.

У відео на трек «Smile» Кеті Перрі, одягнена в строкатий костюм в великий горох, танцює на величезних стільцях зі смайликами, немов Аліса в Країні Чудес.

Кадри змінює крупний план… заводної іграшки-щелепи з білосніжними зубами, які завзято натирає величезною щіткою Кеті Перрі. І якщо після цього вам все ще не захотілося подивитися відео, бонусний спойлер: в середині з’являються гігантські танцюючі руки-клоуни!

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