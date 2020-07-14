MONATIK стане татом втретє?
Шанувальники запідозрили, що дружина співака – Ірина знову вагітна
Дружина MONATIKа в Instagram поділилася яскравими літніми фото, на яких вона крутиться на зеленій траві в яскравій рожевій сукні. І саме ця сукня стала причиною запеклих суперечок між фанами зіркової сім’ї в коментарях. Половина почала активно вітати Ірину з майбутнім поповненням в родині, натякаючи, що під вільним подолом ну точно ховається вагітний животик: «Ірочка, Ви прекрасна! Щасливий стан вже не приховати!», «Ви вагітні?».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А решта коментаторів осипали Ірину сердечками і, навпаки, впевнені, що це всього лише сукня та ракурс! Тим більше, в коментарі до знімка дружина виконавця розповіла, що фото зроблено старшим сином, а значить – трохи знизу, тому дійсно під таким кутом нижня частина знімка може здатися трохи більшою, ніж в реальності!
Що ж, хто має рацію, дізнаємося через кілька місяців 🙂 Але якщо Ірина дійсно стане мамою втретє, ми буде тільки раді за зіркову сімейку! MONATIK обожнює своїх синів і, думається, буде надзвичайно радий стати татом ще одного малюка!
Фото: @irinamonatik
Читай також:
Дружина MONATIK поділилася зворушливими фото артиста з синами
MONATIK зворушливо привітав дружину з п’ятою річницею весілля