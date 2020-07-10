Надя Дорофєєва та Позітів запрошують на cвій «останній танець» в новому відео

Гурт випустив Last Dance – саундтрек до прощального туру «Фінальні титри». У відео герої стильних парадоксів Надя і Позітів дають останню прес-конференцію, танцюють під новий драйвовий трек, згадують фішки зі своїх кращих кліпів і ллють сльози під дощем разом з шанувальниками. Загалом, там є все, за що так люблять «Время и Стекло»!

– Ми не плануємо йти в вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через ихпандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертних зал. Приходь подивитися на наш останній танець – в YouTube і в своєму місті! – запрошують Надя та Позітів.

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